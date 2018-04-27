В Дзержинском районе Волгограда сгорел новый Lexus

Дзержинском районе Волгограда рядом с одним из домов по улице Сульской сгорел новенький Lexus.

Как сообщили РИА34 в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, возгорание дорогой иномарки произошло сегодня в три час ночи.

— Сообщение о пожаре потупило на пульт диспетчера в 3:15. По всей площади горел автомобиль Lexus RX 200t 2017 года выпуска, — пояснили в региональном спасательном ведомстве. — Сотрудники 21-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение за 10 минут.

Уточняется, что погибших и пострадавших нет. Причина и обстоятельства возгорания автомобиля устанавливаются.