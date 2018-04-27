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В Дзержинском районе Волгограда сгорел новый Lexus
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В Дзержинском районе Волгограда сгорел новый Lexus 

ria34.ru 41 минуту назад
Фото: ria34.ru
В Дзержинском районе Волгограда рядом с одним из домов по улице Сульской сгорел новенький Lexus.
Как сообщили РИА34 в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, возгорание дорогой иномарки произошло сегодня в три час ночи.
— Сообщение о пожаре потупило на пульт диспетчера в 3:15. По всей площади горел автомобиль Lexus RX 200t 2017 года выпуска, — пояснили в региональном спасательном ведомстве. — Сотрудники 21-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение за 10 минут.
Уточняется, что погибших и пострадавших нет. Причина и обстоятельства возгорания автомобиля устанавливаются.
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