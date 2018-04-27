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СМИ: три человека погибли при взрыве на свадьбе в Пакистане
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СМИ: три человека погибли при взрыве на свадьбе в Пакистане 

ТАСС 45 минут назад
ТАСС, 27 апреля. По меньшей мере три человека погибли, 30 получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва на свадьбе на северо-западе Пакистана. Об этом в пятницу сообщило агентство Pajhwok.
По информации СМИ, инцидент произошел поздно вечером в четверг в районе Гулам Хан области Северный-Вазиристан. Неизвестные вооруженные люди забросили в дом, где проводились свадебные празднества, несколько ручных гранат. Отмечается, что среди пострадавших есть женщины и дети.
Полиция проводит расследование.
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