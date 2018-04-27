Ещё
С начала года в Удмуртии 61 человек пострадал от укуса клещей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Россиян ждут "бесплатные платежи"
Пока вы спали: Россиян ждут "бесплатные платежи"

С начала года в Удмуртии 61 человек пострадал от укуса клещей 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. С начала года в Удмуртии 61 человек пострадал от укуса клещей. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, среди пострадавших — 20 детей.
Наибольшее количество обратившихся зарегистрировано в Ижевске (26 пострадавших), в Можге (8 пострадавших), в поселке Ува (5 пострадавших).
«С начала сезона исследовано на наличие возбудителей клещевого энцефалита 39 проб, все пробы отрицательные», — говорится в сообщении. Исследовано на наличие возбудителей клещевого боррелиоза 31 проба, 1 проба оказалась положительной.
«Жителям республики необходимо помнить, что регион является эндемичным по клещевому вирусному энцефалиту и иксодовому клещевому боррелиозу. Чаще всего присасывание клещей происходит в лесах, в лесных массивах вблизи населённых пунктов, на территориях садоводческих товариществ, на кладбищах, в черте населённых пунктов, на рыбалке», — говорится в сообщении Роспотребнадзора по Удмуртии.
Ранее в администрации Ижевска сообщили о том, что санитарная обработка рекреационных зон в Ижевске от клещей начнется в мае. На 2018 год запланировано обработать площадь порядка 2 тыс. га.
ИА «Сусанин»: последние новости
В Барнауле из-за нарушений пожарной безопасности закрыли 17-этажный торгово-офисный центр В Кишиневе загорелись Институт зоологии и торговый центр При пожаре в роддоме Уфы эвакуировали почти 240 человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна61
Что Меркель отдаст за российский газ87
Майские законы отразятся на зарплатах россиян162
Трамп сообщил о ночевке в Москве17
Поставим Макаревича на место176
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:12
«Русал» гневно отреагировал на сообщения западных СМИ
Компании
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
03:04
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение