С начала года в Удмуртии 61 человек пострадал от укуса клещей

Ижевск. Удмуртия . С начала года в Удмуртии 61 человек пострадал от укуса клещей. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора , среди пострадавших — 20 детей.

Наибольшее количество обратившихся зарегистрировано в Ижевске (26 пострадавших), в Можге (8 пострадавших), в поселке Ува (5 пострадавших).

«С начала сезона исследовано на наличие возбудителей клещевого энцефалита 39 проб, все пробы отрицательные», — говорится в сообщении. Исследовано на наличие возбудителей клещевого боррелиоза 31 проба, 1 проба оказалась положительной.

«Жителям республики необходимо помнить, что регион является эндемичным по клещевому вирусному энцефалиту и иксодовому клещевому боррелиозу. Чаще всего присасывание клещей происходит в лесах, в лесных массивах вблизи населённых пунктов, на территориях садоводческих товариществ, на кладбищах, в черте населённых пунктов, на рыбалке», — говорится в сообщении Роспотребнадзора по Удмуртии.

Ранее в администрации Ижевска сообщили о том, что санитарная обработка рекреационных зон в Ижевске от клещей начнется в мае. На 2018 год запланировано обработать площадь порядка 2 тыс. га.