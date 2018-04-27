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15 человек эвакуированы из горевшего дома в Выксунском районе
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15 человек эвакуированы из горевшего дома в Выксунском районе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МЧС, информация о пожаре в селе Новодмитриевка поступила в ведомство 26 апреля, в четверг, в 08-15 утра.
На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдался дым из окон верхнего этажа двухэтажного многоквартирного дома.
Личным составом по лестничным маршам были эвакуированы 15 человек. Никто из них не пострадал.
В результате пожара, площадь которого составила 4 кв.м., обгорело домашнее имущество в комнате.
Установлено, что к возгоранию привело нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
Напомним, 179 человек эвакуированы при пожаре в детсаду Дзержинска.
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