15 человек эвакуированы из горевшего дома в Выксунском районе 

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МЧС, информация о пожаре в селе Новодмитриевка поступила в ведомство 26 апреля, в четверг, в 08-15 утра.
На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдался дым из окон верхнего этажа двухэтажного многоквартирного дома.
Личным составом по лестничным маршам были эвакуированы 15 человек. Никто из них не пострадал.
В результате пожара, площадь которого составила 4 кв.м., обгорело домашнее имущество в комнате.
Установлено, что к возгоранию привело нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
Напомним, 179 человек эвакуированы при пожаре в детсаду Дзержинска.