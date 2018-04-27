15 человек эвакуированы из горевшего дома в Выксунском районе

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МЧС , информация о пожаре в селе Новодмитриевка поступила в ведомство 26 апреля, в четверг, в 08-15 утра.

На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдался дым из окон верхнего этажа двухэтажного многоквартирного дома.

Личным составом по лестничным маршам были эвакуированы 15 человек. Никто из них не пострадал.

В результате пожара, площадь которого составила 4 кв.м., обгорело домашнее имущество в комнате.

Установлено, что к возгоранию привело нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Напомним, 179 человек эвакуированы при пожаре в детсаду Дзержинска.