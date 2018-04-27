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Три человека погибли при пожаре в Кунашакском районе
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Три человека погибли при пожаре в Кунашакском районе 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Тела трёх человек найдёны во время пожара в доме на территории Кунашакского района, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.
Возгорание произошло в частном доме села Новобурино утром в пятницу, 27 апреля. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили троих погибших — мужчины и двух женщин.
«По данному факту организована доследственная проверка. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём», — отмечают следователи.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, несколько дней назад в квартиру челябинцев ночью подбросили «коктейль Молотова». В результате начавшегося пожара пострадали дети.
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