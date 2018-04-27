Три человека погибли при пожаре в Кунашакском районе

Возгорание произошло в частном доме села Новобурино утром в пятницу, 27 апреля. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили троих погибших — мужчины и двух женщин.

«По данному факту организована доследственная проверка. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём», — отмечают следователи.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, несколько дней назад в квартиру челябинцев ночью подбросили «коктейль Молотова». В результате начавшегося пожара пострадали дети.