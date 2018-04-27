На базе отдыха в Приморье произошел пожар

"В 3:31 (20:31 мск 26 апреля) поступило сообщение о пожаре на безе отдыха. Через 18 минут пожарные расчеты прибыли на место и приступили к тушению. В 7:28 утра (00:48 мск) пожар был ликвидирован. Общая площадь пострадавших строений, это домики, сараи и беседки, составила 560 кв. м", — рассказали в пресс-службе.

Причины пожара не назвали, отметив, что сейчас они устанавливаются.

По информации администрации Приморского края, утром в пятницу в Приморье действовало 20 лесных пожаров. Кое-где огонь подступает к населенным пунктам. Так ночью в пятницу спасатели и пожарные ликвидировали крупный пал травы, угрожавший нескольким селам Тавричанского сельского поселения, с длиной фронта огня около 7 км.

Сейчас в Приморье установлен особый противопожарный режим, который предполагает запрет на разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований, других огнеопасных работ, а также запрет на посещение гражданами лесов. С начала введения особого противопожарного режима выявлено более 80 его нарушителей, сумма штрафов составила почти 200 тыс. рублей.