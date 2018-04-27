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Дзержинское предприятие оштрафовано за увечья двух работников
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Дзержинское предприятие оштрафовано за увечья двух работников 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Дзержинское предприятие ООО «Синтез — ПКЖ» оштрафовано на 220 тысяч рублей за нарушения технологического процесса, в результате которых два молодых работника получили сильные ожоги. Об этом сообщает государственная инспекция труда в Нижегородской области.
Первый несчастный случай произошел на производстве карбонильного железа 25 марта около 18.00. При загрузке в смеситель компонентов они самопроизвольно загорелись в горловине бункера. 27-летний аппаратчик получил тяжелые ожоги лица, шеи и роговицы глаз.
В ходе расследования специалисты госинспекции труда установили, что на производстве не проводился замер температуры порошка в бункере и не было выдержано время пассивации порошка. Также другие недостатки, в частности, негерметичность узла загрузки смесителя. Кроме того, установлено, что на производстве не была обеспечена защита персонала от воздействия опасных веществ при взрывах, пожарах и других авариях.
Аналогичное ЧП случилось на том же производстве через неделю. Пострадал 25-летний аппаратчик. Во время загрузки порошка в устройство произошло возгорание смеси, и на работнике загорелась сцецовка. Коллеги потушили пламя, но мужчина получил ожоги лица, шеи, туловища и рук.
Госинспекция труда установила, что был нарушен порядок продувки биконического смесителя инертным газом и не устранена негерметичность узла загрузки смесителя. Кроме того, пострадавший был допущен к работе в рабочей одежде без брезентовой куртки.
За каждый несчастный случай предприятие заплатит по 110 тысяч рублей.
Напомним, работника нижегородской агрофирмы раздавило ковшом трактора.
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