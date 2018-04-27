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На западе Волгограда ночью сгорел новенький Lexus
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На западе Волгограда ночью сгорел новенький Lexus 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Дзержинском районе Волгограда этой ночью дотла выгорел новый Lexus RX 200t. Иномарку прошлого года выпуска тушили на йлице Сульской в микрорайоне Ангарский.
— Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 3:15, — сообщили V1.ru в ГУ МЧС России по Волгоградской области. — На улице Сульская горел автомобиль Lexus RX 200t. Машину тушили расчёты 21-й пожарно-спасательной части.
К моменту приезда пожарных на улицу сульскую иномарка уже полыхала по всей площади. Справиться с огнем пожарным удалось уже через девять минут с момента вызова.
— Никто из людей не пострадал. Причина пожара устанавливается, — сообщают в региональном МЧС.
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