На западе Волгограда ночью сгорел новенький Lexus

Дзержинском районе Волгограда этой ночью дотла выгорел новый Lexus RX 200t. Иномарку прошлого года выпуска тушили на йлице Сульской в микрорайоне Ангарский.

К моменту приезда пожарных на улицу сульскую иномарка уже полыхала по всей площади. Справиться с огнем пожарным удалось уже через девять минут с момента вызова.

— Никто из людей не пострадал. Причина пожара устанавливается, — сообщают в региональном МЧС.