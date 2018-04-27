Ещё
Эвакуация в Пироговке: больные поучаствовали в тренировке пожарных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Россиян ждут "бесплатные платежи"
Пока вы спали: Россиян ждут "бесплатные платежи"

Эвакуация в Пироговке: больные поучаствовали в тренировке пожарных 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В самарской городской больнице имени Пирогова состоялись учения пожарных. По легенде пожар начался в одном из помещений на 4-м этаже многоэтажного корпуса.
Все больные срочно покинули палаты и спустились по пожарной лестнице на 3-й этаж.
Палаты быстро опустели
Пережидать «ЧП» пациенты отправились на третий этаж
Инструктаж медиков
А пожарные отработали боевое развертывание гидрантов.
На все действия у пожарных —минуты
Во дворе больницы обустроили штаб пожаротушения. При ЧП сюда стекается вся оперативная информация о том, как идет тушение пожара, сколько пострадавших, погибших, спасенных и так далее.
У пожарных всегда должны быть под рукой разные инструменты
Больница Пирогова во время матчей чемпионата мира по футболу в Самаре будет обслуживать фанатов мундиаля. Для этого здесь провели ремонт.
Во время ремонта обновили вывеску
Спецтехнику расположили во дворе больницы
Что еще изменится в больнице Пирогова к мундиалю и как к этому событию готовят врачей, читайте в нашем фоторепортаже «Удобные подъездные пути и красивые врачи: „Пироговку“ готовят к ЧМ-2018».
63.ru: последние новости
Спускался с шестого этажа по веревке: в Тольятти 75-летний мужчина разбился насмерть Общественная палата: в торговом центре «Европа» нет системы пожаротушения Проработал один день: в Самаре повторно закрыли ТЦ «Рента»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна61
Что Меркель отдаст за российский газ87
Майские законы отразятся на зарплатах россиян162
Трамп сообщил о ночевке в Москве17
Поставим Макаревича на место176
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:12
«Русал» гневно отреагировал на сообщения западных СМИ
Компании
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
03:04
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение