Эвакуация в Пироговке: больные поучаствовали в тренировке пожарных

В самарской городской больнице имени Пирогова состоялись учения пожарных. По легенде пожар начался в одном из помещений на 4-м этаже многоэтажного корпуса.

Все больные срочно покинули палаты и спустились по пожарной лестнице на 3-й этаж.

Палаты быстро опустели

Пережидать «ЧП» пациенты отправились на третий этаж

Инструктаж медиков

А пожарные отработали боевое развертывание гидрантов.

На все действия у пожарных —минуты

Во дворе больницы обустроили штаб пожаротушения. При ЧП сюда стекается вся оперативная информация о том, как идет тушение пожара, сколько пострадавших, погибших, спасенных и так далее.

У пожарных всегда должны быть под рукой разные инструменты

Больница Пирогова во время матчей чемпионата мира по футболу в Самаре будет обслуживать фанатов мундиаля. Для этого здесь провели ремонт.

Во время ремонта обновили вывеску

Спецтехнику расположили во дворе больницы

Что еще изменится в больнице Пирогова к мундиалю и как к этому событию готовят врачей, читайте в нашем фоторепортаже «Удобные подъездные пути и красивые врачи: „Пироговку“ готовят к ЧМ-2018».