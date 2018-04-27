Москвичам напомнили, где можно делать шашлыки

МОСКВА , 27 апр — РИА Новости . Москвичам в преддверии майских праздников напомнили о том, где разрешено делать шашлыки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорпарка.

"Разрешено разведение огня и жарка шашлыков исключительно в специально отведенных для этого местах при соблюдении следующих условий: расстояние от жилых зданий — от 50 м. Обязательно наличие емкости с водой либо огнетушителя. Вместо дров — уголь (открытый огонь запрещен), а высота мангала — от 30 сантиметров", — рассказали в Мосгорпарке.

На данный момент, как отметили в пресс-службе, пикниковые зоны оборудованы в парке по Борисовским прудам и зоне отдыха «Борисовские пруды».