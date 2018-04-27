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Москвичам напомнили, где можно делать шашлыки
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Москвичам напомнили, где можно делать шашлыки 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Москвичам в преддверии майских праздников напомнили о том, где разрешено делать шашлыки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорпарка.
"Разрешено разведение огня и жарка шашлыков исключительно в специально отведенных для этого местах при соблюдении следующих условий: расстояние от жилых зданий — от 50 м. Обязательно наличие емкости с водой либо огнетушителя. Вместо дров — уголь (открытый огонь запрещен), а высота мангала — от 30 сантиметров", — рассказали в Мосгорпарке.
На данный момент, как отметили в пресс-службе, пикниковые зоны оборудованы в парке по Борисовским прудам и зоне отдыха «Борисовские пруды».
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