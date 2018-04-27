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Основной владелец сгоревшего ТЦ в Кемерове отдаст здание муниципалитету
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Основной владелец сгоревшего ТЦ в Кемерове отдаст здание муниципалитету 

ТАСС 22 минуты назад
КЕМЕРОВО, 27 апреля. /ТАСС/. Основной собственник торгового центра «Зимняя вишня», где произошел пожар, — «Кемеровский кондитерский комбинат» принял решение отдать свою часть здания в собственность муниципалитета, сказал журналистам мэр Кемерова Илья Середюк в пятницу.
"Основной собственник принял решение и готов отдать его в муниципальные руки", — сказал он. По словам Середюка, с остальными собственниками проводится своя индивидуальная работа. «У нас есть четверо собственников, которые готовы отдать безвозмездно задние в собственность муниципалитета», — добавил он.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 60 человек, 79 пострадали. Расследуется уголовное дело, в числе обвиняемых 8 человек, все они арестованы.
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