Основной владелец сгоревшего ТЦ в Кемерове отдаст здание муниципалитету

КЕМЕРОВО , 27 апреля. / ТАСС /. Основной собственник торгового центра «Зимняя вишня», где произошел пожар, — «Кемеровский кондитерский комбинат» принял решение отдать свою часть здания в собственность муниципалитета, сказал журналистам мэр Кемерова Илья Середюк в пятницу.

"Основной собственник принял решение и готов отдать его в муниципальные руки", — сказал он. По словам Середюка, с остальными собственниками проводится своя индивидуальная работа. «У нас есть четверо собственников, которые готовы отдать безвозмездно задние в собственность муниципалитета», — добавил он.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 60 человек, 79 пострадали. Расследуется уголовное дело, в числе обвиняемых 8 человек, все они арестованы.