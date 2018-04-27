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В Петербурге горит двухэтажное здание автосервиса
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В Петербурге горит двухэтажное здание автосервиса 

ТВ Центр 1 час назад
На юго-востоке Санкт-Петербурга загорелся автосервис, передает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС.
ЧП произошло в Невском районе города, на улице Хрустальная, дом 31. Сообщается, что горит обстановка в административно-производственном двухэтажном здании на площади 100 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали.
Пожару присвоен второй, повышенный уровень сложности. К тушению привлечено 11 единиц техники и 44 человек личного состава МЧС.
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