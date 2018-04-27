В Петербурге горит двухэтажное здание автосервиса

ЧП произошло в Невском районе города, на улице Хрустальная, дом 31. Сообщается, что горит обстановка в административно-производственном двухэтажном здании на площади 100 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали.

Пожару присвоен второй, повышенный уровень сложности. К тушению привлечено 11 единиц техники и 44 человек личного состава МЧС.

(function (d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName (s) [0]; if (d.getElementById (id)) return; js = d.createElement (s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?154"; fjs.parentNode.insertBefore (js, fjs);} (document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function () {if (!window.VK ||!VK.Widgets ||!VK.Widgets.Post ||!VK.Widgets.Post ("vk_post_-68471405_8785962", -68471405, 8785962, 'cYWc3DVxX3fVA1I6hBkvP0CPHRc')) setTimeout (arguments.callee, 50);} ());