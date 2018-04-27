«Тушили полтора часа». В магнитогорском торговом центре произошел пожар 

Сегодня ночью произошло возгорание торгового центра «Радуга вкуса», расположенного на улице Советской в Магнитогорске. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.
Фото и видео с места происшествия в соцсетях стали появляться утром.
Сообщается, что пожар тушили более 1,5 часа.
«В 3:42 принято сообщение о пожаре. На место прибыли в 3:45. В 4:05 пожар был локализован. Ликвидация открытого горения произошла в 4:27», — рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе главного управления МЧС России по Челябинской области.
В 5:18 пожар был полностью потушен. На месте работали 32 человека, было использовано девять единиц техники.
В результате пострадало оборудование по ремонту обуви и входная группа в торговый центр.
По предварительной версии, возгорание произошло в результате нарушения правил технической эксплуатации электрообрудования.
На месте работают органы дознания.
Напомним, 26 марта в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, при котором погибли более 60 человек. После этого по всей стране начались тотальные проверки пожарной безопасности в объектах с массовым пребыванием людей.
На Южном Урале под угрозой закрытия оказался ряд торгово-развлекательных комплексов.
Фото: mchs.gov.ru