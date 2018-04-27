«Тушили полтора часа». В магнитогорском торговом центре произошел пожар

Сегодня ночью произошло возгорание торгового центра «Радуга вкуса», расположенного на улице Советской в Магнитогорске . К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

Фото и видео с места происшествия в соцсетях стали появляться утром.

Сообщается, что пожар тушили более 1,5 часа.

В 5:18 пожар был полностью потушен. На месте работали 32 человека, было использовано девять единиц техники.

В результате пострадало оборудование по ремонту обуви и входная группа в торговый центр.

По предварительной версии, возгорание произошло в результате нарушения правил технической эксплуатации электрообрудования.

На месте работают органы дознания.

Напомним, 26 марта в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, при котором погибли более 60 человек. После этого по всей стране начались тотальные проверки пожарной безопасности в объектах с массовым пребыванием людей.

На Южном Урале под угрозой закрытия оказался ряд торгово-развлекательных комплексов.

Фото: mchs.gov.ru