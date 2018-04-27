Кунгурские спасатели ночью тушили загоревшуюся траву

В ночь на 27 апреля в Кунгуре произошёл пожар: горела сухая трава.

«Поступил звонок от диспетчера ЕДДС Кунгура о неконтролируемом горении сухой травы в районе посёлка Нагорный. На место выехали спасатели ГОР 3. По прибытию на место спасатели ликвидировали горение с использованием механизированных ранцев STIHL SR — 430», — сообщает кунгурская служба спасения.

Это уже не первый раз этой весной, когда спасателей вызывают на неконтролируемое горение травы.

Родителей просят провести беседы с детьми, объяснить им опасность таких развлечений и рассказать о животных и насекомых, которые погибают при сжигании сухой травы.