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В Тюмени ребенок застрял в лифте из-за аварийного отключения электричества: вызволять его пришлось спасателям
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В Тюмени ребенок застрял в лифте из-за аварийного отключения электричества: вызволять его пришлось спасателям 

72.ru 49 минут назад
Фото: 72.ru
Накануне вечером, 26 апреля, на Лесобазе произошло аварийное отключение электроэнергии. В результате чего без света оставались десятки домов. При этом тьма накрыла район так неожиданно, что не все успели выйти из лифта. По словам местных жителей, в западне оказался маленький ребенок, который как раз поднимался к себе в квартиру и застрял. Чтобы его освободить, жильцы вызвали МЧС.
— Сообщение об этом случае поступило в 21:11. Наши сотрудники открыли двери лифта с помощью шансового инструмента и освободили человека, — рассказал 72.ru Сергей Юсько, руководитель пресс-службы МЧС по Тюменской области.
Других вызовов, связанных с отключением света на Лесобазе, по информации ведомства, не было.
К слову, это не единственная авария, которая произошла здесь вчера. Так, например, ночью здесь из-за коммунального ЧП на сутки отключили воду. Адреса, которые остались без водоснабжения, можно посмотреть в предыдущем материале.
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