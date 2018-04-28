Ещё
Площадь природных пожаров в России достигла 200 тысяч гектаров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Площадь природных пожаров в России достигла 200 тысяч гектаров 

Авторадио 1 час назад
Площадь природных пожаров в регионах России за минувшие сутки увеличилась на треть и достигла почти 200 тысяч гектаров. Очагов возгораний около ста. Недалеко от Благовещенска едва не сгорело село, со всех сторон окруженное лесом. Пламя удалось остановить в считанных метрах от жилых домов. Огнем охвачена почти половина Хинганского заповедника. Пожар локализовали только сегодня, но потушить его пока не удается. В отношение руководство возбудили дело о халатности. Для тушения природных возгораний привлечены несколько тысяч спасателей и добровольцев. На время майских праздников на всей территории Сибири и Дальнего Востока введут особый противопожарный режим.
Авторадио: последние новости
В Сибири за сутки на треть увеличилась площадь лесных пожаров В Балашихе горит литейно-механический завод В России массово закрывают ТЦ
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев высказался об уходе на отдых186
Лавров сделал заявление года71
США предъявили России новое обвинение29
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте90
«Он не должен был сесть»19
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
В России анонсирована новая пенсионная реформа
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение