Площадь природных пожаров в России достигла 200 тысяч гектаров 

Площадь природных пожаров в регионах России за минувшие сутки увеличилась на треть и достигла почти 200 тысяч гектаров. Очагов возгораний около ста. Недалеко от Благовещенска едва не сгорело село, со всех сторон окруженное лесом. Пламя удалось остановить в считанных метрах от жилых домов. Огнем охвачена почти половина Хинганского заповедника. Пожар локализовали только сегодня, но потушить его пока не удается. В отношение руководство возбудили дело о халатности. Для тушения природных возгораний привлечены несколько тысяч спасателей и добровольцев. На время майских праздников на всей территории Сибири и Дальнего Востока введут особый противопожарный режим.