Коридор заполнило густым дымом: в Перми пожарные спасли людей из горящего четырехэтажного дома

Вечером 26 апреля в пермском микрорайоне Гайва загорелось бывшее общежитие. Огонь начался в туалете. Оттуда дым потянуло в коридор, поэтому люди не могли самостоятельно выйти на улицу. Жильцов эвакуировали пожарные.

— Пожар произошел на третьем этаже четырехэтажного дома коридорного типа. Тушение огня на площади 12 квадратных метров заняло всего две минуты. Но из-за горения образовался дым, который попал в коридор, — рассказали в краевом МЧС . — Чтобы эвакуировать восемь взрослых и пятерых детей их комнат, пожарные надели на них кислородные маски. Медицинская помощь никому из спасенных не потребовалась. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Кто именно стал виновником происшествия, пока неизвестно.

Утром 26 апреля сотрудники МЧС вывели из дома в Кировском районе, где также произошел пожар двух пожилых людей. Восемь жильцов вышли сами.

— На шестом этаже 14-этажного дома горел электрощиток. Скорее всего, там произошло короткое замыкание, — сообщили в МЧС.