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Коридор заполнило густым дымом: в Перми пожарные спасли людей из горящего четырехэтажного дома
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Коридор заполнило густым дымом: в Перми пожарные спасли людей из горящего четырехэтажного дома 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Вечером 26 апреля в пермском микрорайоне Гайва загорелось бывшее общежитие. Огонь начался в туалете. Оттуда дым потянуло в коридор, поэтому люди не могли самостоятельно выйти на улицу. Жильцов эвакуировали пожарные.
— Пожар произошел на третьем этаже четырехэтажного дома коридорного типа. Тушение огня на площади 12 квадратных метров заняло всего две минуты. Но из-за горения образовался дым, который попал в коридор, — рассказали в краевом МЧС. — Чтобы эвакуировать восемь взрослых и пятерых детей их комнат, пожарные надели на них кислородные маски. Медицинская помощь никому из спасенных не потребовалась. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Кто именно стал виновником происшествия, пока неизвестно.
Утром 26 апреля сотрудники МЧС вывели из дома в Кировском районе, где также произошел пожар двух пожилых людей. Восемь жильцов вышли сами.
— На шестом этаже 14-этажного дома горел электрощиток. Скорее всего, там произошло короткое замыкание, — сообщили в МЧС.
Ранее в МЧС рассказали, из-за чего сгорел пристрой у центрального рынка в Перми.
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