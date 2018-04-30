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В Хинганском заповеднике в Приамурье потушили крупный пожар
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В Хинганском заповеднике в Приамурье потушили крупный пожар 

ТАСС 1 час назад
Фото: Амурская служба новостей
МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Пожар, полыхавший на половине территории Хинганского заповедника в Амурской области, удалось потушить спустя 10 дней после его возникновения. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в администрации Архаринского района области, где находится охраняемая территория, и в администрации заповедника.
Заповедник располагается на приамурской равнине. Основную его площадь занимают луга и болота и лишь третью часть — невысокие сопки — отроги Малого Хингана, затянутые лесным пологом. На территории заповедника гнездятся редкие птицы — дальневосточные аисты, японские и даурские журавли и другие.
"Пожар в заповеднике ликвидирован накануне в полном объеме. На тушении работал вертолет. Возгорания также потушены на всей территории района", — сказал глава Архаринского района Дмитрий Лукьянчук.
В субботу пожар локализовали на площади 37 тыс. га. «Потушить возгорание в том числе помогли прошедшие накануне местами небольшие дожди», — сообщил заместитель директора заповедника Вячеслав Кастрикин.
Он добавил, что погибших от огня животных в заповеднике не находили.
По данным Авиалесоохраны, на утро понедельника в Амурской области действовало 13 природных пожаров на общей площади около 52 тыс. га.
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