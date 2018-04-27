В Сургуте объявлен особый противопожарный режим

Накануне продолжительных майских праздников пожарные и спасатели Сургута переходят на особый режим работы. Особый противопожарный режим продлится с 29 апреля по 10 мая. Об этом рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС Олег Пухтеев.

На сегодняшний день обстановка с пожарами в Сургуте неутешительная, констатируют в ГО и ЧС. Особенно беспокоит спасателей увеличение числа погибших и пострадавших от огня.

«С начала года в городе произошло 100 пожаров и 26 возгораний. За аналогичный период прошлого года зафиксировано 105 случаев пожаров и 21 возгорание. В целом статистика стабильная, но увеличилось число трагических случаев. В этом году при пожарах погибли 2 человека, в прошлом году погибших не было. Число травмированных увеличилось на 55 с половиной процентов», — рассказал Олег Пухтеев.

Особое внимание в праздничные дни будет уделено паркам, скверам и городским лесам. Предполагается, что в праздничные дни сургутяне потянутся на отдых в зеленые зоны и на дачи. Не обойдется и без традиционных в это время пикников и шашлыков. Поэтому в муниципалитете уже определен состав оперативного штаба по предупреждению и тушению лесных пожаров, разработаны маршруты патрулирования, охватывающие лесопарковые зоны и садовые кооперативы города. Выявлять нарушителей и очаги возгорания теперь станет проще — специально для этих целей приобретен квадрокоптер, с помощью которого будет осуществляться мониторинг территории с воздуха.

Численность противопожарных патрулей составляет 203 человека, которые оснащены всей необходимой техникой. Всего на защитные противопожарные мероприятия из бюджета города направлено 2 млн рублей.