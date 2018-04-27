Ещё
В Сургуте объявлен особый противопожарный режим
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Майские законы отразятся на зарплатах россиян
Майские законы отразятся на зарплатах россиян

В Сургуте объявлен особый противопожарный режим 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Накануне продолжительных майских праздников пожарные и спасатели Сургута переходят на особый режим работы. Особый противопожарный режим продлится с 29 апреля по 10 мая. Об этом рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС Олег Пухтеев.
На сегодняшний день обстановка с пожарами в Сургуте неутешительная, констатируют в ГО и ЧС. Особенно беспокоит спасателей увеличение числа погибших и пострадавших от огня.
«С начала года в городе произошло 100 пожаров и 26 возгораний. За аналогичный период прошлого года зафиксировано 105 случаев пожаров и 21 возгорание. В целом статистика стабильная, но увеличилось число трагических случаев. В этом году при пожарах погибли 2 человека, в прошлом году погибших не было. Число травмированных увеличилось на 55 с половиной процентов», — рассказал Олег Пухтеев.
Особое внимание в праздничные дни будет уделено паркам, скверам и городским лесам. Предполагается, что в праздничные дни сургутяне потянутся на отдых в зеленые зоны и на дачи. Не обойдется и без традиционных в это время пикников и шашлыков. Поэтому в муниципалитете уже определен состав оперативного штаба по предупреждению и тушению лесных пожаров, разработаны маршруты патрулирования, охватывающие лесопарковые зоны и садовые кооперативы города. Выявлять нарушителей и очаги возгорания теперь станет проще — специально для этих целей приобретен квадрокоптер, с помощью которого будет осуществляться мониторинг территории с воздуха.
Численность противопожарных патрулей составляет 203 человека, которые оснащены всей необходимой техникой. Всего на защитные противопожарные мероприятия из бюджета города направлено 2 млн рублей.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Балашихе горит завод «Рубин» Семьям погибших при пожаре в кемеровском ТЦ произвели выплаты «Просим не поддаваться панике». Крупнейший ТЦ Ямала назвал «вбросами» слухи о своем закрытии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1712
В США предрекли смерть морской авиации России357
Госдеп составил список послушных стран290
Ким Чен Ын назвал цель переговоров с Южной Кореей95
Бузова опешила от хамства Распутиной53
Видео
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение