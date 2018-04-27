В Амурской области сотрудники ГИБДД оказали помощь в ликвидации пожаров

На телефон дежурной части отдела полиции Октябрьского района поступило сообщение о возгорании сухой растительности возле населенного пункта Октябрьского района, а также о направлении пала в сторону жилых построек п. Нагорный. Для сотрудников полиции был объявлен сигнал о сборе. Получив для тушения пожара специальные ранцы с распрыскивателем сотрудники ГИБДД приступили к ликвидации пожара. Возгорание растительности на 2 км. Автодороги Екатеринославка — Преображеновка в районе железнодорожного переезда около п. Нагорный было нейтрализовано. Затем сотрудники полиции и МЧС были направлены в район с. Короли Октябрьского района, где также благополучно предотвратили распространение пала.

Также в г. Благовещенске п. Моховая Падь автопатруль при помощи сигнально-громкоговорящего устройства оповещал граждан о приближающимся к ним пале, призывал не поддаваться панике, быть подготовленными на случай экстренной эвакуации.

Из-за пожара в Белогорье организована срочная эвакуация детей, находящихся в санатории «Василек». Наряды ДПС приняли активное участие и оказали помощь перевозке отдыхающих из лагеря, сопроводив транспортные средства с детьми до города Благовещенска.