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Дом культуры в кузбасском поселке закрыт после проверки пожарной безопасности
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Дом культуры в кузбасском поселке закрыт после проверки пожарной безопасности 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Судебные приставы запретили эксплуатацию ДК «Юбилейный» в поселке Тяжин. Запрет ввели после проверки пожарного надзора, сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов (ФССП) в пятницу. Специалисты обнаружили нарушения требований пожарной безопасности на территории здания дома культуры. О том, на какое время двери здания будут закрыты, не уточняется. Известно, что в здании дома культуры, помимо концертного зала, находится кинотеатр.
Внеплановые проверки пожарной безопасности и соблюдения градостроительных норм были организованы Генпрокуратурой после кемеровской трагедии во всех регионах РФ. В них также задействованы представители МЧС, МВД, Ростехнадзора, Стройнадзора, Росгвардии, муниципальные власти, общественность и СМИ.
Напомним, страшный пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Как было установлено, очаг возгорания находился на четвертом этаже здания в игровой комнате. В результате пожара, погибли 64 человека. Пропавших без вести нет. Уже опознаны тела 27 человек, остальные отправлены на генетическую экспертизу в Москву. На данный момент в деле о пожаре пять фигурантов. В их числе технический директор компании-собственника центра, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, а также охранник «Зимней вишни», который, по версии СК, отключил систему оповещения при пожаре. Все они арестованы.
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