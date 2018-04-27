Дом культуры в кузбасском поселке закрыт после проверки пожарной безопасности

Судебные приставы запретили эксплуатацию ДК «Юбилейный» в поселке Тяжин. Запрет ввели после проверки пожарного надзора, сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов (ФССП) в пятницу. Специалисты обнаружили нарушения требований пожарной безопасности на территории здания дома культуры. О том, на какое время двери здания будут закрыты, не уточняется. Известно, что в здании дома культуры, помимо концертного зала, находится кинотеатр.

МВД, Внеплановые проверки пожарной безопасности и соблюдения градостроительных норм были организованы Генпрокуратурой после кемеровской трагедии во всех регионах РФ . В них также задействованы представители МЧС Ростехнадзора , Стройнадзора, Росгвардии, муниципальные власти, общественность и СМИ.