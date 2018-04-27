В ночь с четверга на пятницу в Белове загорелся частный жилой дом на улице Юбилейной. Сигнал о возгорании поступил в дежурную часть в 4:19. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. На месте работали 12 пожарных и три единицы техники, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области. Возгорание удалось ликвидировать спустя пятнадцать минут, в 4:34. «Правоохранительный портал Кузбасса» сообщил, что после тушения огня в жилище нашли тело 53-летнего хозяина. Причина его смерти в данный момент выясняется. Также устанавливается, по какой причине произошло возгорание. На месте трагедии работают спасатели и следователи. Позже сообщим о результатах расследования.
Как писала «Русская планета», Дамаск нашел у террористов европейское химоружие. Химические вещества, произведенные в Великобритании и Германии было обнаружено сирийской правительственной армией на захваченных у террористов складах в Думе.