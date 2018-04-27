На Тарманской в Тюмени произошёл пожар

Накануне вечером, 26 апреля, в Тюмени на улице Тарманской загорелся частный дом, в котором никто уже давненько не живёт. Здание, по данным МЧС, вспыхнуло как спичка за считанные минуты. Поскольку это нежилой дом, то во время происшествия никто не пострадал, но на место возгорания на всякий случай приезжала скорая помощь.

— Вызов в пожарную охрану поступил в 22:10. На место приехали 512 спасателей и 5 единиц техники. Прибывшие пожарные потушили пламя через полчаса. Частный нежилой дом сгорел полностью, постройку не удалось спасти. Причины пожара на данный момент выясняются, — рассказал 72.ru Сергей Юсько , руководитель пресс-службы МЧС по Тюменской области

Тюменцы предполагают, что нежилое здание могли поджечь. Но это всего лишь догадки горожан, точную причину пожара в скором времени узнают дознаватели.