В Тольяттинском лесничестве в ходе очередной акции высажено 25,2 тыс. сосен

Организаторами мероприятия выступило министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона совместно с Фондом социально-экологической реабилитации Самарской области

Цель социально-экологического проекта «Восстановление лесов Самарской области» — восстановление утраченного в результате пожаров и действия иных негативных природных и антропогенных факторов лесного покрова губернии, а также вовлечение жителей Самарской области в заботу об окружающей среде.

Партнерами и участниками вышеуказанного проекта, который реализуется с 2014 г., уже стали более 70 предприятий, организаций и общественных объединений Самарской области. Участие в проекте уже приняли более 2 тыс. жителей региона. При их поддержке уже проведены более 20 акций, в ходе которых уже восстановлено порядка 43 га лесных угодий, высажено 178 тыс. саженцев молодого леса в Тольяттинском, Ставропольском, Красноярском, Новобуянском лесничествах региона.

Посадки на этот раз осуществлялись на Васильевском участке Тольяттинского лесничества, квартал № 2 (выдел 24).

В акции, которая стартовала в 11.00 и завершилась в 14.00 горячим обедом от полевой кухни, приняли участие 350 волонтеров. Среди них — студенты средних и высших учебных заведений, представители промышленных предприятий Тольятти и общественных организаций Самарской области.

Как сообщили организаторы, при условии хорошей приживаемости такой лесной массив, состоящий из 25,2 тыс. сосен, способен поглощать до 240 т пыли в год.