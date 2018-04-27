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В поселке Благодатный при обрушении здания погиб ребенок
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В поселке Благодатный при обрушении здания погиб ребенок 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Кемеровской области при обрушении неэксплуатируемого здания погиб ребенок.
Как сообщает «ТАСС», 14-летний мальчик и девочка играли в неэксплуатируемом здании в поселке Благодатный. Произошло обрушение конструкций. По предварительным данным, девочка погибла, её тело находится под завалами, сейчас ведутся работы по его извлечению. На месте работают следователи. Мальчик получил перелом ноги, его госпитализировали.
Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Предстоит выяснить, кому принадлежит здание.
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