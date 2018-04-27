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В Иркутске потушили девять лесных пожаров
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В Иркутске потушили девять лесных пожаров 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Иркутской области за прошедшие сутки потушили девять лесных пожаров площадью почти 130 га. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
"За минувшие сутки, 26 апреля, в Иркутской области на землях лесного фонда ликвидировано девять пожаров. Их общая площадь составила 129,8 га, покрытых лесом, и семь не лесных гектаров. Два очага потушено в Иркутском районе, по одному — в Аларском, Боханском, Усольском, Братском, Нижнеудинском, Куйтунском и Слюдянском районах", — говорится в сообщении на сайте.
Отмечается, что при тушении пожаров были задействованы 112 сотрудников лесной охраны, 25 мобилизованных граждан и 30 единиц наземной техники. Также в тушении участвовал самолет Як-18, его налет составил 4 часа 10 минут.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области возникли 17 лесных пожаров за сутки.
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