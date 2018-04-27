В Кемерово работают с владельцами 41 здания, где не обеспечена безопасность

"Мы составили реестр заброшенных зданий. В нашем реестре сегодня 41 здание на территории города, которое не эксплуатируется и должным образом не охраняется. У 90% этих зданий собственник — не администрация города, ответственность — не администрации города, а различные физические и юридические лица. И по каждому зданию мы начали работу по принуждению собственников по охране и обеспечению безопасности", — сказал он.

Глава Кемерово отметил, что администрация города не вправе заниматься охраной таких «частных развалин» за счет бюджетных средств. По его словам, мэрия направила реестр в МВД прокуратуру с просьбой принять меры к их владельцам. В тех случаях, где объекты выглядят аварийными, необходимо провести оценку их состояния и строительных конструкций, чтобы принять меры по дальнейшему сносу, уточнил мэр.

"Вот торговый центр «Славянский» (часть здания обрушилась в 2016 году, пострадали люди). Мы выиграли все суды и остановили даже самовольную реконструкцию, которую собственнику захотелось сделать. В Кировском районе три здания мы тоже понудили к разбору. Московский, 23-а — здание бывшего детского комбината — сейчас собственники, во-первых, оштрафованы, во-вторых, уже дважды появлялись в правоохранительных органах для принятия соответствующих мер. Такая работа будет продолжаться", — заверил Середюк.

Мэр пояснил, что некоторые здания арестованы банками за долги их владельцев, есть спорные объекты, по которым идут суды между хозяйствующими субъектами. «За каждым таким объектом — это не просто взмахнуть палочкой и заставить его охраняться: где-то меры понуждения, где-то меры воздействия на собственников, а где-то и поиск этого собственника», — отметил он.

Середюк уточнил, что реестр заброшенных зданий будет уточняться, в том числе с учетом информации от местных жителей, также регулярно будут проводиться проверки таких объектов. В частности, внеплановая проверка объявлена после несчастного случая в поселке Благодатный Кемеровского района, где в четверг вечером при обрушении плиты перекрытия в гараже неэксплуатируемой котельной погибла 7-классница, а ее сверстник получил травмы.