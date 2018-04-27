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В Барнауле закрывается ТЦ «Гулливер»
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В Барнауле закрывается ТЦ «Гулливер» 

АиФ — Алтай 56 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Арендаторы барнаульского торгового центра «Гулливер», который расположен на проспекте Красноармейском, сообщили о закрытии ТЦ.
26 апреля поздно вечером несколько арендаторов вывозили из офисов вещи и оргтехнику.
Как сообщил АиФ-Алтай представитель ТЦ «Гулливер», в настоящее время не все арендаторы покинули торговые площади. К тому же руководство надеется, что в ближайшее время торговый центр откроется.
Напомним, по результатам проверки, проведенной краевой прокуратурой, в торговом центре были выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности.
По словам начальника отдела по надзору за исполнением законодательства в социальной сфере Руслана Усвята, на основании выявленных недочетов прокуратура добивается закрытия торгового центра. В частности, специалисты утверждают, что в помещениях неисправна пожарная сигнализация, внутренний противопожарный водопровод, не работает система оповещения на этажах.
К слову
В Барнауле после прокурорской проверки закрылся торговый центр «Район».
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