В Барнауле закрывается ТЦ «Гулливер»

Арендаторы барнаульского торгового центра «Гулливер», который расположен на проспекте Красноармейском, сообщили о закрытии ТЦ.

26 апреля поздно вечером несколько арендаторов вывозили из офисов вещи и оргтехнику.

Как сообщил АиФ-Алтай представитель ТЦ «Гулливер», в настоящее время не все арендаторы покинули торговые площади. К тому же руководство надеется, что в ближайшее время торговый центр откроется.

Напомним, по результатам проверки, проведенной краевой прокуратурой , в торговом центре были выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности.

По словам начальника отдела по надзору за исполнением законодательства в социальной сфере Руслана Усвята, на основании выявленных недочетов прокуратура добивается закрытия торгового центра. В частности, специалисты утверждают, что в помещениях неисправна пожарная сигнализация, внутренний противопожарный водопровод, не работает система оповещения на этажах.

К слову