За одну ночь огонь уничтожил шесть автомобилей в Приморском крае

По данным информационного агентства, на улице Сочинской сгорели Lexus, Toyota и Mazda Axela. У правоохранителей есть записи с камеры видеонаблюдения, сейчас их изучают в полиции.

Находке на улице Рыбацкой огнем были уничтожены Lexus, Toyota Corolla и Nissan X-Trail.

Правоохранители устанавливают причины возгорания дорогих иномарок.

В городе Петушки пенсионер 15 лет платил транспортный налог за сгоревший автомобиль BMW 535. Мужчина не мог снять с учета несуществующий автомобиль, так как на него были наложены ограничительные действия судебными приставами. После освещения проблемы в СМИ пенсионеру удалось решить вопрос в свою пользу.