За одну ночь огонь уничтожил шесть автомобилей в Приморском крае 

Сначала поступила информация о первых двух иномарках, сгоревших на улице Сочинская во Владивостоке. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на пресс‐службу МЧС России по Приморскому краю.
По данным информационного агентства, на улице Сочинской сгорели Lexus, Toyota и Mazda Axela. У правоохранителей есть записи с камеры видеонаблюдения, сейчас их изучают в полиции.
В Находке на улице Рыбацкой огнем были уничтожены Lexus, Toyota Corolla и Nissan X-Trail.
Правоохранители устанавливают причины возгорания дорогих иномарок.
В городе Петушки пенсионер 15 лет платил транспортный налог за сгоревший автомобиль BMW 535. Мужчина не мог снять с учета несуществующий автомобиль, так как на него были наложены ограничительные действия судебными приставами. После освещения проблемы в СМИ пенсионеру удалось решить вопрос в свою пользу.