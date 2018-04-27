Мужчина сжег 470 гектар леса в Дальнегорске и отделался штрафом

Житель Дальнегорска в октябре 2017 года сжигал мусор на своем садовом участке и спалил более 470 гектаров леса, который относится к особо охраняемой территории. Об этом сообщил сайт DEITA.RU со ссылкой на ГУ МЧС Приморского края.

В результате пожара в лесном массиве сгорели ели, пихты, лиственницы, кедр, дубы и березы. Материальный ущерб лесному фонду Российской Федерации составил 161 133 070 рублей.

Суд признал подсудимого виновным по ч. 2 ст. 261 УК РФ (Уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, повлекшего крупный ущерб).

Виновник возгорания мужчина в содеянном раскаялся и полностью признал свою вину. По решению суда мужчина приговорен к исправительным работам в течение 180 часов. Кроме того, он должен выплатить штраф — 7 миллионов рублей.