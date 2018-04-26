В Волгодонске в Ростовской области горит мебельный магазин

"В 18:25 (мск)

поступила информация о пожаре в мебельном магазине, по адресу г. Волгодонск, ул. Кошевого. Площадь пожара уточняется. Погибших, пострадавших нет. В 20:44 объявлен ранг пожара № 2", — говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, по оперативным данным, площадь пожара 600 кв. м.