Ещё
В Волгодонске в Ростовской области горит мебельный магазин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Волгодонске в Ростовской области горит мебельный магазин 

ТАСС 27 минут назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апреля. /ТАСС/. Пожар в мебельном магазине в Волгодонске Ростовской области произошел в четверг. По оперативным данным, площадь составляет 600 кв. м, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
"В 18:25 (мск)
поступила информация о пожаре в мебельном магазине, по адресу г. Волгодонск, ул. Кошевого. Площадь пожара уточняется. Погибших, пострадавших нет. В 20:44 объявлен ранг пожара № 2", — говорится в сообщении.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе, по оперативным данным, площадь пожара 600 кв. м.
ТАСС: последние новости
В Москве возле станции метро "Шоссе Энтузиастов" горит торговый центр В Балашихе горит литейно-механический завод Суд приостановил работу нескольких ТЦ в Севастополе из-за нарушений
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние Наргиз резко ухудшилось34
Джигарханян впал в кому82
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1132
Чехия собрала секретные данные по веществу из Солсбери38
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство54
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение