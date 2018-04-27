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В Балашихе потушили промзону с мусором
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В Балашихе потушили промзону с мусором 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: Газета.Ru
В промзоне Балашихинского литейно-механического завода потушено возгорание мусора, передает агентство «Москва» сообщение пресс-службы управления МЧС России по региону.
"Ликвидировано возгорание мусора на открытой площадке на шоссе Энтузиастов, в районе д. 4 на территории расположенного рядом Балашихинского литейно-механического завода. Пострадавших нет", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что в Балашихе загорелась промзона с мусором. Отмечалось, что возгорание мусора площадью 100 кв. м произошло на шоссе Энтузиастов. По данным из открытых источников, по указанному адресу находится промзона, рядом с которой расположена авиационная корпорация «Рубин». Информации о пострадавших не поступало.
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