В Балашихе потушили промзону с мусором

"Ликвидировано возгорание мусора на открытой площадке на шоссе Энтузиастов, в районе д. 4 на территории расположенного рядом Балашихинского литейно-механического завода. Пострадавших нет", — говорится в сообщении ведомства.