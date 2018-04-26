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Сотрудники МЧС потушили пожар в здании Балашихинского завода
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Сотрудники МЧС потушили пожар в здании Балашихинского завода 

ТАСС 39 минут назад
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Пожарные потушили загорание мусора на территории Балашихинского литейно-механического завода в Подмосковье, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.
"Пожар ликвидирован. Возгорание мусора происходило на открытой площадке завода, по уточненным данным", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о локализации пожара на площади 100 кв. м.
Градообразующее ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» изготавливает авиационные колеса, агрегаты управления тормозными системами и запасными частями к авиационной технике — пассажирским, грузовым и специальным самолетам, вертолетам всех назначений. Также занимается производством отливок из алюминиевых, магниевых, титановых сплавов для авиапрома, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, химической промышленности, судостроения, автомобилестроения.
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