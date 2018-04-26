МЧС: Возгорание мусора площадью 100 кв. м произошло в промзоне рядом с авиакорпорацией «Рубин» в Балашихе

Возгорание мусора площадью 100 кв. м произошло на шоссе Энтузиастов в Балашихе . Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.

«Возгорание мусора площадью 100 кв. м происходит на открытой площадке в районе д. 4 на шоссе Энтузиастов. Информации о пострадавших не поступало», — заявил собеседник агентства.

По данным из открытых источников, по указанному адресу находится промзона, рядом с которой расположена авиационная корпорация «Рубин».