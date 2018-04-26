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На подшипниковом заводе в Самаре загорелся поддон с маслом емкостью 35 куб.м
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На подшипниковом заводе в Самаре загорелся поддон с маслом емкостью 35 куб.м 

Волга Ньюс 1 час назад
На месте происшествия горел поддон с маслом объемом 35 кубических метров. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности «Пожар № 2».
Сотрудники МЧС сразу приступили к бурьбе с огнем. И как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области, открытое горение масла удалось ликвидировать в 20:55. Данных
о пострадавших нет.
Тем временем случившееся вызвало резонанс в соцсетях. Очевидцы сообщали о пожаре на подшипниковом заводе.
На размещенных свидетелями фотографиях видно, что пламя вырывается из трубы, расположенной на корпусе предприятия. Черный дым распространяется по всей округе.
В ГУ МЧС России по Самарской области сообщают, что сейчас пожарные продолжают работу на месте происшествия до полной ликвидации пожара.
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