На подшипниковом заводе в Самаре загорелся поддон с маслом емкостью 35 куб.м

На месте происшествия горел поддон с маслом объемом 35 кубических метров. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности «Пожар № 2».

Сотрудники МЧС сразу приступили к бурьбе с огнем. И как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области , открытое горение масла удалось ликвидировать в 20:55. Данных

о пострадавших нет.

Тем временем случившееся вызвало резонанс в соцсетях. Очевидцы сообщали о пожаре на подшипниковом заводе.

На размещенных свидетелями фотографиях видно, что пламя вырывается из трубы, расположенной на корпусе предприятия. Черный дым распространяется по всей округе.

В ГУ МЧС России по Самарской области сообщают, что сейчас пожарные продолжают работу на месте происшествия до полной ликвидации пожара.