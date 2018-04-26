Столб огня высотой с многоэтажку: в Ярославле полыхает расселённый дом

С шести часов вечера и до сих пор в Ярославле во Фрунзенсксом районе горит расселённый двухэтажный дом. Пожар произошел на территории лесозавода имени Суворова. Огонь такой сильный, что пламя и дым поднимается на много метров вверх, его видно над кронами деревьев.

— На месте работаю 23 человека личного состава, — уточнили в Главном управлении МЧС по Ярославской области

В группе «Подслушано в Ярославле» Вконтакте, где выложили снимки пожара, рассуждают, что могло стать причиной пожара. Подозревают поджог. Подозрения не без оснований — в последнее время в Ярославле расселённые дома горят один за другим. Последний крупный пожар произошёл также во Фрунзенском районе. Вот только расселёнными дома были только на бумаге — во время пожара там находились люди.