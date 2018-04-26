Ещё
Заупокойные службы по погибшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове пройдут во всех храмах РПЦ 3 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заупокойные службы по погибшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове пройдут во всех храмах РПЦ 3 мая 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Об этом сообщили в пресс-службе Московского патриархата.
«По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 3 мая 2018 г., на 40-й день после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, который унес жизни 60 детей и взрослых, во всех храмах Русской православной церкви пройдут заупокойные службы», — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что ранее по благословению предстоятеля Русской православной церкви заупокойные богослужения по погибшим также совершались на третий и на девятый день после трагедии в Кемерове.
«Всех нас посетила большая беда, и нет слов, которые бы могли выразить нашу общую скорбь. Искренне соболезнуя вам, дорогие братья и сестры, возношу молитвы к Богу, дабы он приклонил свою милость к вам и даровал силы и мужественно пережить постигшее горе», — говорится в послании Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В Кемерово 25 марта 2018 г. произошел пожар в торговом центре «Зимняя вишня». В результате случившегося, по официальным данным, погибли 60 человека.
Агентство «Москва»: последние новости
Пожарные локализовали возгорание мусора на площади 100 кв. м в промзоне в Балашихе Порядка 4,7 тыс. объектов в Подмосковье приняли участие в едином дне тренировок по эвакуации Более 650 проверок по соблюдению правил пожарной безопасности прошло на стройках Москвы в январе-марте
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние Наргиз резко ухудшилось34
Джигарханян впал в кому82
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1132
Чехия собрала секретные данные по веществу из Солсбери38
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство54
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение