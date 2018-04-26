Заупокойные службы по погибшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове пройдут во всех храмах РПЦ 3 мая

Об этом сообщили в пресс-службе Московского патриархата.

В пресс-службе напомнили, что ранее по благословению предстоятеля Русской православной церкви заупокойные богослужения по погибшим также совершались на третий и на девятый день после трагедии в Кемерове.

«Всех нас посетила большая беда, и нет слов, которые бы могли выразить нашу общую скорбь. Искренне соболезнуя вам, дорогие братья и сестры, возношу молитвы к Богу, дабы он приклонил свою милость к вам и даровал силы и мужественно пережить постигшее горе», — говорится в послании Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В Кемерово 25 марта 2018 г. произошел пожар в торговом центре «Зимняя вишня». В результате случившегося, по официальным данным, погибли 60 человека.