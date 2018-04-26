Как с Фриске: собранные для жертв Зимней вишни деньги зависли на чужих счетах

Сотни миллионов рублей, собранные для семей погибших и пострадавших в пожаре кемеровского ТЦ «Зимняя вишня», до сих пор не дошли до адресатов. В фондах не могут дать внятного объяснения, почему суммы до сих пор не распределены по назначению. Люди задаются вопросом: не случится ли с пожертвованиями та же история, что с деньгами, собранными для Жанны Фриске

Россияне, потрясенные трагедией в «Зимней вишне», были щедры на пожертвования. Российский Красный Крест получил от них на помощь семьям погибших и пострадавшим в пожаре 135 миллионов рублей. Еще 184 миллиона пришли на благотворительный счет администрации Кемеровской области . Кемеровская патриархия собрала 3 миллиона рублей. Но до адресатов деньги пока не дошли.

Сами пострадавшие о компенсациях какое-то время не вспоминали. Понятно: шок после трагедии, на вопросы журналистов о финансах отвечали возмущенными отповедями, говоря, что никакие деньги не заглушат боль утраты. Кроме того, официальные выплаты, обещанные властями сразу после пожара, поступили: за каждого погибшего — по 1 миллиону рублей из резервного фонда правительства России, по 1 миллиону из резервного фонда областной администрации, еще 3 миллиона рублей — от собственника ТЦ Дениса Штенгелова . Всего по 5 миллионов.

Однако куда же пойдут пожертвованные сотни миллионов — точнее 322,5 миллиона рублей? И почему до сих пор они лежат на счетах без движения? — задается вопросом корреспондент «МК».

В администрации Кемеровской области (184 миллиона) журналистам пояснили, что средства все еще продолжают поступать. По словам и.о. вице-губернатора Игоря Малахова, сбор предполагают остановить 1 июня. Распределение средств начнется не раньше лета. Планируют выплачивать по той же схеме, что и официальные компенсации: 400 тысяч пострадавшим, которые получили повреждения тяжелой или средней степени тяжести и по 200 тысяч — тем, у кого легкие повреждения. Только за погибших перечислят не 5 миллионов, а меньше — «денег столько не набралось».

Вокруг кемеровского Красного Креста, который начал сбор средств после трагедии в «Зимней вишне», уже разгорелся скандал в соцсетях. Пользователей возмутила размещенная на сайте КК информация. Там сообщалось, что средства пойдут на приобретение 15 путевок на санаторно-курортное лечение в городе Белокуриха для членов семей погибших и на оплату проезда в «Артек» для 5 детей из семей, члены которых погибли в результате пожара. Кроме того, организация планирует купить «функциональную кровать и противопролежный матрас», а также обеспечить уход на дому ветерану ВОВ, члену семьи погибшего в ТРЦ «Зимняя вишня».

Напомним — организация собрала более 135 миллионов рублей. В кемеровском отделении заявляют, что родственники погибших получат средства, только если укажут, на что их потратят. А тратить можно лишь на «медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение и летний отдых детей и взрослых на территории России ». А еще 4 миллиона пойдут на «оказание психосоциальной поддержки членам семей погибших и пострадавшим». С которыми уже работали психологи МЧС — причем совершенно бесплатно, отмечает издание.

Возмущение людей легко объяснить. Тем более, что печальный опыт у россиян уже, к сожалению, есть. Напомним, что, когда стало известно о болезни любимой народом певицы Жанны Фриске, деньги на ее лечение собирали всем миром. Организация «Русфонд» передала их родственникам исполнительницы. Фриске, к печали многих, так и не смогла победить болезнь. А ее родственники до сих пор так и не смогли отчитаться перед «Русфондом» о судьбе собранного россиянами 21 миллиона рублей.