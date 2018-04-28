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Во Владивостоке приостановили работу кинотеатра из-за нарушений пожарной безопасности
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Во Владивостоке приостановили работу кинотеатра из-за нарушений пожарной безопасности 

ТАСС 14 минут назад
Фото: 360tv.ru
ВЛАДИВОСТОК, 28 апреля. /ТАСС/. Один из крупнейших кинотеатров Владивостока New Wave Cinema приостановил работу из-за нарушений пожарной безопасности, ради этого пришлось прервать киносеанс. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Приморскому краю.
"В отдел судебных приставов по Ленинскому и Фрунзенскому районам поступил исполнительный лист о запрете ООО «Новая волна синема» и ООО «Кинопрокат» осуществлять в кинотеатре New Wave Cinema деятельность, связанную с пребыванием в нем людей, за исключением лиц, непосредственно устраняющих нарушения требований пожарной безопасности.
Поскольку данное постановление суда подлежало немедленному исполнению, в тот же день работники отдела судебных приставов выехали по месту нахождения кинотеатра", — говорится в сообщении.
Когда приставы приехали в кинотеатр, в зале шел киносеанс, который пришлось прервать и попросить зрителей покинуть помещение. Отмечается, что сейчас кинотеатр не работает, а в его помещениях устраняют нарушения требований пожарной безопасности.
Ранее прокуратура Приморья сообщила о том, что было выявлено около 1 тыс. нарушений закона по итогам проверок пожарной безопасности в местах массового пребывания людей, таких как торговые комплексы с развлекательными центрами, организации детского досуга, объекты культуры и спорта. «В ряде случаев в суды направлены исковые заявления. По 15 из них в качестве обеспечительных мер прокурорами уже заявлены ходатайства о приостановлении деятельности объектов, в которых выявлены существенные нарушения закона», — говорится в сообщении прокуратуры Приморья.
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