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Популярный кинотеатр закрыли во Владивостоке
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Киносеанс прервали для срочного закрытия крупнейшего кинотеатра Владивостока 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Работники отдела судебных приставов по Ленинскому и Фрунзенскому районам столицы Приморья закрыли один из крупнейших кинотеатров города ‐ «New Wave Cinema» до устранения нарушений. Киносеанс прервали и зрители покинули здание кинотеатра. Об этом сообщил сайт Управления ФССП по Приморскому краю.
В кинотеатре нарушались требования по пожарной безопасности. Судебное постановление подлежало немедленному исполнению.
Директору двух компаний вручено требование об исполнении требований исполнительного листа, а также предупреждение об уголовной ответственности за неисполнение решения суда
— краевое Управление ФССП.
В настоящее время в здании кинотеатра проходят работы по устранению нарушений.
В Ростовской области более четырех тысяч нарушений пожарной безопасности выявили прокуроры в ТЦ региона. Проверки продолжаются, 30 ТЦ уже закрыты.
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Комментарии  Ещё 8 источников 
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