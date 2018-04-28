Популярный кинотеатр закрыли во Владивостоке

Киносеанс прервали для срочного закрытия крупнейшего кинотеатра Владивостока

Работники отдела судебных приставов по Ленинскому и Фрунзенскому районам столицы Приморья закрыли один из крупнейших кинотеатров города ‐ «New Wave Cinema» до устранения нарушений. Киносеанс прервали и зрители покинули здание кинотеатра. Об этом сообщил сайт Управления ФССП по Приморскому краю.

В кинотеатре нарушались требования по пожарной безопасности. Судебное постановление подлежало немедленному исполнению.

Директору двух компаний вручено требование об исполнении требований исполнительного листа, а также предупреждение об уголовной ответственности за неисполнение решения суда

— краевое Управление ФССП.

В настоящее время в здании кинотеатра проходят работы по устранению нарушений.