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На повышение уровня пожарной безопасности в образовательных учреждениях Владивостока направили более 78 млн рублей
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На повышение уровня пожарной безопасности в образовательных учреждениях Владивостока направили более 78 млн рублей 

Prim.News 1 час назад
Приняты поправки в бюджет.
Депутаты Думы Владивостока на очередном заседании приняли решение увеличить на 78,06 млн рублей расходы на мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях образования. Об этом передает пресс-служба городского парламента.
Между тем, ранее прокуратура Приморского края подвела итоги проверок исполнения требований пожарной безопасности в местах с массовым пребыванием людей. Прежде всего, проверке подверглись торговые комплексы, в т.ч. имеющие развлекательные центры, большинство которых расположено на территориях крупных городов края — Владивосток, Находка, Артем, Уссурийск. Практически на всех объектах данной категории (их проверено свыше 100) прокурорами фиксировались нарушения.
Основные нарушения в указанной сфере заключались в отсутствии автоматических установок пожарной сигнализации, аварийного освещения на путях эвакуации, загромождении последних горючими материалами, торговым и холодильным оборудованием, предметами мебели. В некоторых помещениях системы дымоудаления и принудительной вентиляции находятся в нерабочем состоянии.
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