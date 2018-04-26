Подмосковье полностью готово к проведению посевной кампании

Московская область полностью готова к проведению посевной кампании, заготовлена необходимая техника и семена, сообщил в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин

«Мы начали посевную в прошлую субботу в селе Подхожее в Серебряных Прудах. Полностью готовы к проведению весеннего сева, полностью укомплектованы техникой и семенами, горюче-смазочными материалами. В этом году на 57 тысяч гектаров увеличиваем посевную площадь, в общей сложности у нас более 80%, почти 700 тысяч гектаров, будут работать в этом году», — сказал Разин.

Он добавил, что на юге области работы уже активно разворачиваются. Аграрии с нетерпением ждут, когда можно будет выйти в поле по всему Подмосковью. Ожидается, что это произойдет в ближайшие две недели.