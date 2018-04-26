«Ведомости»: МАРХИ составил рейтинг безопасности торговых центров в Московском регионе

МОСКВА , 26 апреля. / ТАСС /. Кафедра архитектуры общественных зданий Московского архитектурного института (МАРХИ) провела независимое рейтинговое исследование крупнейших и самых популярных у посетителей торговых центров Москвы и Московской области . Об этом говорится в статье профессора МАРХИ Максима Полещука в газете «Ведомости»

"Меньше всего баллов набрали ТРЦ «Калейдоскоп» на метро «Сходненская», ЦУМ , ТРЦ «Метрополис», ТРЦ «Европейский» и «Атриум». Как показала наша проверка, посетителям этих комплексов потребуется больше всего времени на эвакуацию", — отмечает профессор.

Наиболее безопасным признали ТРЦ «Мега» в подмосковных Химках , отмечается в статье. В пятерке лидеров рейтинга безопасности также ТРЦ «Перловский» в Мытищах и торговая галерея «Актер» на улице Тверская в Москве, а также столичные ТРЦ «Афимолл-Сити» и ТДК «Тройка».

Исследование проводилось на основе оценки более чем 20 торговых комплексов Москвы и области. При оценке учитывалось расстояние до эвакуационных и пожарных лестниц, расстояние до выхода из зданий по лестницам и эскалаторам, не являющимися эвакуационными, наличие замков на дверях эвакуационных выходов и оборудование их устройствами «антипаника». Также рейтинг МАРХИ учитывал, на каких этажах располагаются детские зоны и кинотеатры, расположение выходов из кинотеатров и длину коридора, по которому можно попасть из атриума торгового цента на эвакуационную лестницу.

Исследование проводилось после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где пожар унес жизни 64 человек, отмечает Полещук.