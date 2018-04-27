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Рейтинг ТРЦ в Москве: где небезопасно в случае пожара?
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Рейтинг ТРЦ в Москве: где небезопасно в случае пожара? 

BFM.RU 21 минуту назад
Фото: BFM.RU
После трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» специалисты Московского архитектурного института провели исследование популярных торговых центров столицы. Они посетили около 20 комплексов и оценили их по нескольким параметрам, в том числе по доступности эвакуационных и пожарных лестниц. Результаты исследования публикуют «Ведомости».
Победителем стал двухэтажный ТРЦ «Мега» в Химках. В этом комплексе из кинозалов сразу попадаешь на эвакуационную лестницу. Все двери пожарных выходов с замками с системой «антипаника» открыты, даже на первом этаже. Указатели отовсюду видны. В пятерке лидеров также ТРЦ «Перловский» в Мытищах и торговая галерея «Актер» на Тверской, а также «Афимолл-Сити» и «Тройка» на Красносельской. Меньше всего баллов набрали ТРЦ «Калейдоскоп» на Сходненской, ЦУМ, «Метрополис», «Европейский» и «Атриум». Как показала проверка, посетителям именно этих комплексов потребуется больше всего времени на эвакуацию в случае пожара.
В большинстве столичных ТРЦ недостатки с точки зрения пожарной безопасности общие. Обычно пути эвакуации проходят через длинные и разветвленные коридоры. Лишь в немногих ТРЦ лестницы примыкают непосредственно к атриумам. Далеко не на всех эвакуационных дверях есть замки с системой «антипаника». И еще одна общая проблема: указатели путей эвакуации, как правило, небольшие и зеленого цвета, они теряются на фоне агрессивной рекламы и ярких вывесок.
По мнению специалистов МАРХИ, многие многоэтажные торговые комплексы Москвы представляют реальную угрозу в случае пожара.
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