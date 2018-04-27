Рейтинг ТРЦ в Москве: где небезопасно в случае пожара?

После трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» специалисты Московского архитектурного института провели исследование популярных торговых центров столицы. Они посетили около 20 комплексов и оценили их по нескольким параметрам, в том числе по доступности эвакуационных и пожарных лестниц. Результаты исследования публикуют «Ведомости»

Победителем стал двухэтажный ТРЦ «Мега» в Химках . В этом комплексе из кинозалов сразу попадаешь на эвакуационную лестницу. Все двери пожарных выходов с замками с системой «антипаника» открыты, даже на первом этаже. Указатели отовсюду видны. В пятерке лидеров также ТРЦ «Перловский» в Мытищах и торговая галерея «Актер» на Тверской, а также «Афимолл-Сити» и «Тройка» на Красносельской. Меньше всего баллов набрали ТРЦ «Калейдоскоп» на Сходненской, ЦУМ , «Метрополис», «Европейский» и «Атриум». Как показала проверка, посетителям именно этих комплексов потребуется больше всего времени на эвакуацию в случае пожара.

В большинстве столичных ТРЦ недостатки с точки зрения пожарной безопасности общие. Обычно пути эвакуации проходят через длинные и разветвленные коридоры. Лишь в немногих ТРЦ лестницы примыкают непосредственно к атриумам. Далеко не на всех эвакуационных дверях есть замки с системой «антипаника». И еще одна общая проблема: указатели путей эвакуации, как правило, небольшие и зеленого цвета, они теряются на фоне агрессивной рекламы и ярких вывесок.