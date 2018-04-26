Суд закрыл развлекательный комплекс и батутный центр в Евпатории 

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости Крым. После проверки пожарной безопасности в развлекательном комплексе «Колизей» в Евпатории, евпаторийский суд принял решение о их закрытии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
"Выявлены нарушения требований правил пожарной безопасности, в частности, неисправность внутреннего пожарного водопровода, его неукомплектованность, несоответствие стандартам эвакуационных выходов, отсутствие сертификатов на используемые отделочные материалы и другие", — уточняется в сообщении.
Кроме того, из-за нарушения противопожарной безопасности остановлена работа и битутного центра «Спутник».
Как указывается в сообщении, указанные нарушения создают угрозу жизни и здоровью посетителей, прокурор города направил исковое заявление в суд о запрете деятельности развлекательного комплекса до полного устранения всех нарушений. Евпаторийский городской суд удовлетворил приостановил деятельность развлекательного комплекса.