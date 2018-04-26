Ещё
Суд закрыл развлекательный комплекс и батутный центр в Евпатории
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд закрыл развлекательный комплекс и батутный центр в Евпатории 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости Крым. После проверки пожарной безопасности в развлекательном комплексе «Колизей» в Евпатории, евпаторийский суд принял решение о их закрытии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
"Выявлены нарушения требований правил пожарной безопасности, в частности, неисправность внутреннего пожарного водопровода, его неукомплектованность, несоответствие стандартам эвакуационных выходов, отсутствие сертификатов на используемые отделочные материалы и другие", — уточняется в сообщении.
Кроме того, из-за нарушения противопожарной безопасности остановлена работа и битутного центра «Спутник».
Как указывается в сообщении, указанные нарушения создают угрозу жизни и здоровью посетителей, прокурор города направил исковое заявление в суд о запрете деятельности развлекательного комплекса до полного устранения всех нарушений. Евпаторийский городской суд удовлетворил приостановил деятельность развлекательного комплекса.
РИА Новости Крым: последние новости
"Мы сделали все": адвокат объяснила промедление работы пожарных в Кемерово Суд закрыл в Симферополе торгово-развлекательный центр "ФМ" В Севастополе закрыли 15 ТРЦ из-за нарушений пожарной безопасности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях907
Трагедия Клюева, россияне без торговых центров и другие события дня5
Джигарханян впал в кому29
Пентагон решил пойти навстречу России39
Россия успокоила «запуганных» морпехов США107
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение