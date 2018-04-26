Суд закрыл развлекательный комплекс и батутный центр в Евпатории

СИМФЕРОПОЛЬ , 26 апр — РИА Новости Крым . После проверки пожарной безопасности в развлекательном комплексе «Колизей» в Евпатории , евпаторийский суд принял решение о их закрытии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

"Выявлены нарушения требований правил пожарной безопасности, в частности, неисправность внутреннего пожарного водопровода, его неукомплектованность, несоответствие стандартам эвакуационных выходов, отсутствие сертификатов на используемые отделочные материалы и другие", — уточняется в сообщении.

Кроме того, из-за нарушения противопожарной безопасности остановлена работа и битутного центра «Спутник».

Как указывается в сообщении, указанные нарушения создают угрозу жизни и здоровью посетителей, прокурор города направил исковое заявление в суд о запрете деятельности развлекательного комплекса до полного устранения всех нарушений. Евпаторийский городской суд удовлетворил приостановил деятельность развлекательного комплекса.