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При взрыве на заводе в США пострадали 20 человек
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При взрыве на заводе в США пострадали 20 человек 

Российская Газета 22 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Около 20 человек пострадали при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в американском штате Висконсин.
Как передает РИА Новости, инцидент произошел в городе Сьюпириор. По предварительным данным, взорвалась небольшая емкость, в которой находилось топливо — сырая нефть или битум. После взрыва начался пожар.
Потушить огонь не удалось до сих пор. Власти увеличили радиус зоны немедленной эвакуации. «Две мили к северу, три мили к востоку и западу и десять миль к югу. Пожалуйста, покиньте свои дома немедленно», — с такой просьбой полиция обратилась к местным жителям.
По словам очевидцев, здания дрожали на расстоянии одной мили от места ЧП. Нефтеперерабатывающий завод существует с 1950 года. На предприятии работают почти 200 человек.
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