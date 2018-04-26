Глава Истры призвал жителей округа оперативно сообщать о пале травы

Глава городского округа Истра Андрей Дунаев призвал всех жителей округа незамедлительно сообщать о фактах поджога травы в оперативные службы и фиксировать данные нарушения, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Одна из сезонных проблем, которая вызывает особую обеспокоенность у сотрудников служб надзорной деятельности и ежегодно дает о себе знать, это пал травы. На прошедшей 24 апреля планерке руководитель администрации городского округа Истра Андрей Дунаев обратился не только к представителям МЧС , но и ко всем неравнодушным жителям муниципалитета проявлять максимальную бдительность и незамедлительно сообщать о фактах поджога травы.

«Призываю всех неравнодушных и активных жителей городского округа Истра обратить особое внимание к этой сезонной проблеме, в случае выявления факта поджога травы — сообщать либо в службу 112, либо в местный отдел МЧС. В свою очередь зафиксировать сам факт поджога можно через фото— или видеофиксацию», — сказал Дунаев.

Поджог прошлогодней травы чреват не только разрушением экосистемы и нарушением экологической обстановки на конкретной территории, но и может приводить к крупным пожарам расположенных рядом строений, если вовремя не потушить огонь.