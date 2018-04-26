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В Кузбассе обрушился брошенный дом: погибла школьница
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В Кузбассе обрушился брошенный дом: погибла школьница 

Мир24 39 минут назад
Фото: Мир24
Один ребенок погиб и один пострадал при обрушении здания в поселке Благодатный в Кемеровской области, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.
«Произошло частичное обрушение стены заброшенного здания. Дети находились в здании, по предварительной информации, подросткам было по 14 лет. Девочку завалило, и она погибла на месте, мальчика увезли в больницу, предположительно, перелом ноги. На месте работает группа следователей. Будет определено, кому принадлежит здание», — сообщили в региональном управлении СКР.
Выясняются все обстоятельства случившегося.
Ранее в результате обрушения стены склада в Стерлитамаке в Республике Башкортостан двое рабочих получили травмы. Сообщалось, что стена рухнула при демонтаже перегородки.
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