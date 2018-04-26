В Кузбассе обрушился брошенный дом: погибла школьница

Один ребенок погиб и один пострадал при обрушении здания в поселке Благодатный в Кемеровской области , передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на ТАСС

«Произошло частичное обрушение стены заброшенного здания. Дети находились в здании, по предварительной информации, подросткам было по 14 лет. Девочку завалило, и она погибла на месте, мальчика увезли в больницу, предположительно, перелом ноги. На месте работает группа следователей. Будет определено, кому принадлежит здание», — сообщили в региональном управлении СКР

Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее в результате обрушения стены склада в Стерлитамаке Республике Башкортостан двое рабочих получили травмы. Сообщалось, что стена рухнула при демонтаже перегородки.

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