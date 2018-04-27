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Глава Кузбасса поручил навести порядок в поселке, где при обрушении здания погиб ребенок
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Глава Кузбасса поручил навести порядок в поселке, где при обрушении здания погиб ребенок 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: Федеральное агентство новостей
КЕМЕРОВО, 27 апреля. /ТАСС/. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев распорядился взять под контроль все заброшенные здания в поселке Благодатный, где в четверг при обрушении аварийного здания погибла 13-летняя девочка, и обустроить в населенном пункте площадки для отдыха детей и молодежи. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба областной администрации.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить подобных трагедий. Главы территорий должны взять под контроль объекты, которые не эксплуатируются, найти им применение или взять их под охрану", — цитирует пресс— служба Цивилева.
Он поручил главе Кемеровского района провести экспертизу оставшихся на месте ЧП построек, найти инвестора для их реконструкции и передать ему в собственность этот участок. Цивилев также дал распоряжение обустроить в поселке зоны для безопасного семейного и детского отдыха и отремонтировать актовый зал местного Дома культуры.
Проблемой заброшенных зданий озабочена и администрация Кемерова. Как рассказал в пятницу журналистам глава города Илья Середюк, в городе составлен реестр зданий, которые не эксплуатируются. «Сегодня 41 здание на территории города, которое не эксплуатируется и должным образом не охраняется. У 90% этих зданий собственник не администрация, и ответственность [несет] не администрация города, а различные физические или юридические лица», — заявил мэр.
"Администрация не в праве тратить деньги налогоплательщиков, охраняя какие-то частные развалины", — считает Середюк. Он отметил, что реестр заброшенных зданий направлен в УМВД и прокуратуру с просьбой обязать их владельцев принять меры по их охране, а в случае сомнений в их безопасности — обязать провести оценку состояния строительных конструкций и их сносу в случае необходимости.
Частичное обрушение аварийного заброшенного здания в поселке Благодатный произошло в четверг вечером. В этот момент здесь находилась компания подростков. В результате обрушения погибла 13-летняя девочка, а 14-летний мальчик был госпитализирован. По факту происшествия проверку проводят следственные органы и прокуратура.
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