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В Кремле знают о проблемах в МЧС, но предпочитают верить своим источникам
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В Кремле знают о проблемах в МЧС, но предпочитают верить своим источникам 

pasmi.ru 1 час назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин плотно контролирует работу МЧС и в курсе «определенных проблем» ведомства. При этом Песков отметил, что поступающие президенту официальные данные отличаются от тех, которыми оперируют люди, недовольные работой главы министерства Владимира Пучкова.
«Все имеющиеся проблемы хорошо известны»
Дмитрий Песков прокомментировал расследование газеты «Коммерсантъ», в котором издание излагает свой взгляд на причины трагического пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». По версии «Ъ», спасатели из кемеровского МЧС прибыли к месту пожара с опозданием и в малом количестве, что, в результате, привело к гибели 60 человек, которые просто не дождались помощи пожарных. Издание со ссылкой на самих пожарных и чиновников МЧС пишут, что «служба деградирует». Ответственность за это возлагают на руководство министерства, которое экономит буквально на всем и сокращает штат важных структур.
С критикой министра Владимира Пучкова по телеканалу «Россия 24» в своей авторской передаче выступил режиссер Никита Михалков — он обвинил Пучкова в развале доверенного ему ведомства и дезинформировании президента.
«Руководству страны все имеющиеся проблемы хорошо известны. И вы знаете, что это ведомство (МЧС), которое полностью относится к президентской прерогативе. И президент, конечно, самым плотным образом держит под своим контролем работу этого ведомства. И, к сожалению, эта работа часто бывает востребована», — прокомментировал эти сообщения Дмитрий Песков.
Затем пресс-секретарь Путина добавил, что авторские точки зрения и их материалы не сходятся с информацией «которая приходит по линии ведомства».
Сам Пучков назвал нападки со стороны Михалкова бредом и посочувствовал тем людям, которые смотрят его передачи и верят им.
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