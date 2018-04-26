В Кремле знают о проблемах в МЧС, но предпочитают верить своим источникам

«Все имеющиеся проблемы хорошо известны»

Дмитрий Песков прокомментировал расследование газеты «Коммерсантъ» , в котором издание излагает свой взгляд на причины трагического пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». По версии «Ъ», спасатели из кемеровского МЧС прибыли к месту пожара с опозданием и в малом количестве, что, в результате, привело к гибели 60 человек, которые просто не дождались помощи пожарных. Издание со ссылкой на самих пожарных и чиновников МЧС пишут, что «служба деградирует». Ответственность за это возлагают на руководство министерства, которое экономит буквально на всем и сокращает штат важных структур.

С критикой министра Владимира Пучкова по телеканалу «Россия 24» в своей авторской передаче выступил режиссер Никита Михалков — он обвинил Пучкова в развале доверенного ему ведомства и дезинформировании президента.

«Руководству страны все имеющиеся проблемы хорошо известны. И вы знаете, что это ведомство (МЧС), которое полностью относится к президентской прерогативе. И президент, конечно, самым плотным образом держит под своим контролем работу этого ведомства. И, к сожалению, эта работа часто бывает востребована», — прокомментировал эти сообщения Дмитрий Песков.

Затем пресс-секретарь Путина добавил, что авторские точки зрения и их материалы не сходятся с информацией «которая приходит по линии ведомства».

Сам Пучков назвал нападки со стороны Михалкова бредом и посочувствовал тем людям, которые смотрят его передачи и верят им.